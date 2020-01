dpa-AFX: Jefferies hebt Ziel für Barclays auf 252 Pence - 'Buy'

22.01.2020 - 12:49 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel fürBarclays vor Quartalszahlen von 244 auf 252 Pence angehoben und die Einstufungauf "Buy" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen für 2020/21 umdurchschnittlich 3 Prozent erhöht, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer amMittwoch vorliegenden Studie. Dies habe Seltenheitswert im Bankensektor. Dieanstehenden Quartalszahlen könnten der Aktie Impulse geben, nachdem sieunerwartet wenig auf die überwiegend starken Resultate der US-Banken reagiert habe./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 16:45 /ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.