dpa-AFX: Jefferies hebt Ziel für Fresenius SE auf 51 Euro - 'Hold'

21.01.2020 - 13:16 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel fürFresenius SE von 43 auf 51 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold"belassen. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital dürfte in den nächsten Jahrewegen anhaltend hoher Investitionen in die Helios-Kliniken und einer sichnormalisierenden Profitabilität bei der Tochter Kabi sinken, schrieb AnalystJames Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Papier derDialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) stufte der Experte indes auf "Buy"hoch. Er sieht für die FMC-Aktie Verdoppelungspotenzial in fünf Jahren./ajx/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / 18:39 /ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2020 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.