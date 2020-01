dpa-AFX: Jefferies hebt Ziel für Tesla auf 600 Dollar - 'Buy'

14.01.2020 - 11:27 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel fürTesla von 400 auf 600 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Elektroauto-Hersteller profitiere von einer zunehmenden Akzeptanz der Kundenfür emissionsfreie Fahrzeuge und sollte 2020 profitabel werden, schrieb AnalystPhilippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies, sowie dieimmer höheren Wertbeiträge der Nicht-Automobilsparten reflektierten sein neues Kursziel./edh/jhaVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 16:37 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2020 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.