dpa-AFX: Jefferies senkt Ziel für Covestro auf 50 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel fürCovestro von 55 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Wegen des Margendrucks bei Polycarbonat (PC), einer fortgesetzten Preisschwächebeim Schaumstoffvorprodukt TDi sowie einer sinkenden Nachfrage der Autobrancheund Industrie habe er die Gewinnerwartungen für 2020 deutlich gesenkt, schriebAnalyst Laurence Alexander in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar dürftees beim Schaumstoffvorprodukt MDI ab der zweiten Hälfte 2020 wieder besserlaufen, TDI und PC sollten aber bis ins Jahr 2021 hinein schwächeln. Das würdesich wohl nur ändern, falls Konkurrenten die Produktion umfangreich drosselten.Da die Aktien von Covestro deutlich unter dem Kursziel notieren, hält derExperte aber an seinem Kaufvotum fest./mis/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 20:47 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2020 / 00:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.