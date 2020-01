dpa-AFX: Jefferies senkt Ziel für ExxonMobil auf 75 Dollar - 'Hold'

22.01.2020 - 12:56 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel fürExxonMobil von 76 auf 75 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold"belassen. Er habe seine Gewinnschätzunge für das vierte Quartal der Ölkonzerneabermals gesenkt, schrieb Analyst Jason Gammel in einer am Mittwoch vorliegendenBranchenstudie. Der Ausblick auf 2020 sei aber gut, sofern Öl der Sorte Brentbei etwa 60 Dollar oder mehr je Fass liege./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 14:32 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.