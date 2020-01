dpa-AFX: Jefferies senkt Ziel für Lloyds auf 78 Pence - 'Buy'

22.01.2020 - 12:52 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel fürdie Aktie der britischen Bank Lloyds von 88 auf 78 Pence gesenkt, aber dieEinstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund geringerer Zinserträge habe er seineGewinnschätzungen für die britische Bank zurückgenommen, schrieb Analyst JosephDickerson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 16:46 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.