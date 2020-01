dpa-AFX: JPMorgan belässt AB Inbev auf 'Neutral' - Ziel 71,50 Euro

14.01.2020 - 11:09 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABInbev vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71,50Euro belassen. Angesichts schwacher Absatzmärkte und zunehmendenWettbewerbsdrucks dürften sich die Zahlen des Brauereikonzerns weiterabgeschwächt haben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstagvorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung reflektiere die Gewinnrisiken aber angemessen./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2020 / 07:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2020 / 07:33 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.