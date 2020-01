dpa-AFX: JPMorgan belässt ABB auf 'Underweight'

10.01.2020 - 11:13 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABBvor Zahlen für das Schlussquartal 2019 auf "Underweight" belassen. SeineSchätzungen lägen für Umsatz und Auftragseingang auf dem Niveau derMarkterwartungen, beim operativen Gewinn aber etwas darunter, schrieb AnalystAndreas Willi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./mis/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 /22:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2020 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.