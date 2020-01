dpa-AFX: JPMorgan belässt Airbus auf 'Overweight' - Ziel 149 Euro

14.01.2020 - 09:08 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung fürAirbus nach den Auslieferungszahlen für 2019 auf "Overweight" mit einem Kurszielvon 149 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe das Jahresziel von 860ausgelieferten Fliegern knapp übertroffen, schrieb Analyst David Perry in eineram Dienstag vorliegenden Studie. Entsprechend ändere sich kaum etwas an seinenPrognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie der Jahre 2019 bis 2022./edh/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 21:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2020 / 21:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.