dpa-AFX: JPMorgan belässt Amadeus IT auf 'Neutral' - Ziel 73 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für dieAktien des spanischen Buchungssystem-Anbieters Amadeus IT auf "Neutral" miteinem Kursziel von 73 Euro belassen. Sie habe ihre Währungsannahmen überarbeitetund unter anderem auch ihre Schätzungen für das Luftverkehrswachstum etwasverringert, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Freitag vorliegendenStudie. An ihrer grundsätzlichen Einschätzung ändere dies aber nichts./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 / 16:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2020 / 16:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.