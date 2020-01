dpa-AFX: JPMorgan belässt Commerzbank auf 'Neutral' - Ziel 6 Euro

20.01.2020 - 16:37 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung fürCommerzbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Er habe seinModell unter anderem an Restrukturierungskosten und gesunkene Gewinnerwartungenangepasst, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegendenStudie. Mittelfristig werden die Erträge der Bank aus Sicht des Experten nichtüber den Eigenkapitalkosten liegen./ssc/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2020 / 19:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2020 / 12:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.