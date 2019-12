dpa-AFX: JPMorgan belässt Covestro auf 'Overweight' - Ziel 52 Euro

18.12.2019 - 18:01 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung fürCovestro nach einer Investorenumfrage zu der Aktie auf "Overweight" mit einemKursziel von 52 Euro belassen. Die große Mehrheit der Befragten habe sich füreine Kürzung der Kapitalausgaben beim Chemiekonzern ausgesprochen, schriebAnalyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine großeMehrheit habe auch angegeben, Covestro müssen die operativen Ausgaben besser steuern./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2019 / 16:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2019 / 16:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.