dpa-AFX: JPMorgan belässt Engie auf 'Overweight' - Ziel 18,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Engieauf "Overweight" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Der Verkauf vonWasserkraftkapazitäten der portugiesischen EDP an ein Konsortium unter Führungvon Engie sei für Letztere positiv, schrieb Analyst Javier Garrido in einer amDonnerstag vorliegenden Studie. Diese zusätzlichen Kapazitäten passten gut indas Portfolio erneuerbarer Energien der Franzosen./bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2019 / 18:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2019 / 18:09 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.