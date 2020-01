dpa-AFX: JPMorgan belässt FMC auf 'Overweight' - Ziel 78,70 Euro

06.01.2020 - 14:29 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMCauf "Overweight" mit einem Kursziel von 78,70 Euro belassen. Bei Aktien vonMedizintechnik-Herstellern seien die positiven Aspekte nach einer starkenKursentwicklung in 2019 wohl eingepreist, weshalb er für 2020 die Pharmawertebevorzuge, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegendenBranchenstudie. Vergleichsweise viel Potenzial sieht der Experte imMedtech-Bereich aber noch für den Fresenius-Konzern und dessen Dialysetochter FMC./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2020 / 23:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2020 / 00:20 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.