dpa-AFX: JPMorgan belässt Fraport auf 'Underweight' - Ziel 71 Euro

15.01.2020 - 10:18 | Quelle: dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung fürFraport nach Verkehrszahlen für Dezember auf "Underweight" mit einem Kurszielvon 71 Euro belassen. Mit dem Passagierrückgang am Frankfurter Flughafen imDezember habe der Flughafenbetreiber ein Jahresplus von 1,5 Prozent verbucht,schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies seiweniger als die von ihr erwarteten 2,0 Prozent Wachstum./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 08:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2020 / 08:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.