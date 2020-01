dpa-AFX: JPMorgan belässt Generali auf 'Neutral' - Ziel 18 Euro

07.01.2020 - 14:32 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung fürGenerali auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Zwar schlagesich der italienische Versicherer hinsichtlich Ergebniswachstum und seinem Fokusauf den Barmittelfluss gut, doch ziehe er die Poste Italiane auch wegen derhohen Anlagerendite vor, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Dienstagvorliegenden Branchenstudie. Der Experte stört sich bei Generali an deraktuellen Ausrichtung auf Übernahmen. Anstatt auf teure Zukäufe sollte sich derVersicherer seiner Meinung nach eher auf den Schuldenabbau konzentrieren, so Musaddi./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 00:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2020 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.