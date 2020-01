dpa-AFX: JPMorgan belässt Hannover Rück auf 'Underweight' - Ziel 133 Euro

07.01.2020 - 14:30 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung fürHannover Rück auf "Underweight" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Nachdem starken Lauf der Aktie erscheine die Bewertung des Rückversicherersinzwischen hoch, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Dienstag vorliegendenBranchenstudie. Er zieht aktuell jene Unternehmen im Versicherungssektor vor,die einerseits stetig und verlässlich Barmittel generierten und andererseitsnoch wenig ambitioniert bewertet seien. Seine Favoriten sind deshalb Allianz,AXA, M&G, Poste Italiane, Zurich und die Swiss Re./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 00:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2020 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.