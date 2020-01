dpa-AFX: JPMorgan belässt HeidelbergCement auf 'Neutral' - Ziel 71 Euro

17.01.2020 - 13:00 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung fürHeidelbergCement vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kurszielvon 71 Euro belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) desBaustoffkonzerns dürfte um 1,8 Prozent gestiegen sein, schrieb Analyst RajeshPatki in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Schätzung für 2020 liegeweiterhin etwas unter der durchschnittlichen Markterwartung./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 /19:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2020 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.