dpa-AFX: JPMorgan belässt Hugo Boss auf 'Neutral' - Ziel 56 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HugoBoss vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. DerModekonzern dürfte die Umsatzzahlen für 2019 bereits Mitte Januar vorlegen,schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Freitag vorliegenden Studie. DerUmsatz dürfte um drei Prozent auf 2,87 Milliarden Euro gestiegen sein. DasGroßhandelsgeschäft dürfte unter Druck bleiben./mis/jhaVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 21:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2020 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.