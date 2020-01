dpa-AFX: JPMorgan belässt Lloyds auf 'Neutral' - Ziel 68 Pence

15.01.2020 - 13:46 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung fürLloyds auf "Neutral" mit einem Kursziel von 68 Pence belassen. DieWachstumsaussichten der britischen Großbanken seien weiterhin herausfordernd,schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Inpuncto Kapitalausstattung seien die Geldhäuser aber gut positioniert. DieBarclays-Aktie ist sein "Top Pick", während er HSBC und Lloyds vorsichtig einschätzt./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2020 / 18:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2020 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.