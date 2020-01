dpa-AFX: JPMorgan belässt Munich Re auf 'Neutral' - Ziel 240 Euro

07.01.2020 - 14:29 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung fürMunich Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Zwar sei derRückversicherer einer der finanziell stärksten im europäischen Sektor, dochböten Wettbewerber ein attraktiveres Profil hinsichtlich Kapitalrendite undWachstumsausblick, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Dienstagvorliegenden Branchenstudie. Zu seinen Sektorfavoriten zählt der Experte dieAllianz, AXA, M&G, Poste Italiane, Zurich und die Swiss Re./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 00:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2020 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.