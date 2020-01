dpa-AFX: JPMorgan belässt Rolls-Royce auf 'Underweight' - Ziel 475 Pence

14.01.2020 - 09:11 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung fürRolls-Royce nach den Airbus-Auslieferungszahlen für 2019 auf "Underweight" miteinem Kursziel von 475 Pence belassen. Die Auslieferungsstatistik desFlugzeugbauers lasse deutlich negative Rückschlüsse auf die Auftragslage beimTriebwerksbauer zu, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstagvorliegenden Studie./edh/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 07:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2020 / 07:47 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.