dpa-AFX: JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ziel 130 Euro

22.01.2020 - 20:03 | Quelle: dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung fürSiemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die vomUnternehmen verbreiteten Konsensschätzungen berücksichtigten die Kommentare vonSiemens zu einem schwachen Jahrebeginn 2020 nicht hinreichend, schrieb AnalystAndreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2020 / 13:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2020 / 13:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.