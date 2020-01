dpa-AFX: JPMorgan belässt Telefonica SA auf 'Underweight' - Ziel 5,90 Euro

20.01.2020 - 17:24 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung fürTelefonica mit Blick auf ein mögliches Übernahmeinteresse an densüdamerikanischen Beteiligungen außerhalb Brasiliens auf "Underweight" mit einemKursziel von 5,90 Euro belassen. Analyst Akhil Dattani bewertete dieseBeteiligungen in einer am Montag vorliegenden Studie mit neun Milliarden Euro.Minderheitsanteile herausgerechnet, belaufe sich der Wert für den spanischenTelekomkonzern auf acht Milliarden Euro./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / 11:22 /GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2020 / 13:29 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.