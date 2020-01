dpa-AFX: JPMorgan belässt Wirecard auf 'Neutral' - Ziel 165 Euro

09.01.2020 - 14:23 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung fürWirecard auf "Neutral" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Mit demausstehenden Sondergutachten der Wirtschaftsprüfer von KPMG müsse Wirecard"proaktiv" umgehen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstagvorliegenden Studie, um die wiederholten Bilanzvorwürfe in der Presse endgültighinter sich zu lassen./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 18:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2020 / 12:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.