dpa-AFX: JPMorgan hebt Ziel für ABB auf 20 Franken - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB von19,50 auf 20 Franken angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen.Wie Analyst Andreas Willi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb,passte er sein Bewertungsmodell für den schweizerischen Industriekonzern an dienun von ihm finalisierten Erwartungen für das vierte Quartal an. Dabei hättensich unter anderem wegen Währungseffekten kleinere Anpassungen ergeben./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2020 / 16:23 /GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2020 / 16:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.