dpa-AFX: JPMorgan hebt Ziel für Alstom auf 47 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstomnach Auftragszahlen zum dritten Geschäftsquartal von 43 auf 47 Euro angehobenund die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Auftragseingang desZugherstellers sei niedriger als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst AkashGupta in einer am Donnerstagnachmittag vorliegenden Studie. Die Nachfrage ausder Industrie bleibe aber stark./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 11:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2020 / 11:55 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.