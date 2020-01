dpa-AFX: JPMorgan hebt Ziel für DWS auf 38,50 Euro - 'Overweight'

06.01.2020 - 18:54 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 36,00 auf38,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ausblickfür die meisten Anlageklassen sei weiterhin positiv, schrieb Analyst GurjitKambo in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf 2020. Vor diesemHintergrund könnte das verwaltete Vermögen von Fondsgesellschaften wie der DWSdeutlich anziehen./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 15:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2020 / 16:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.