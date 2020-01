dpa-AFX: JPMorgan hebt Ziel für GlaxoSmithKline auf 1900 Pence - 'Neutral'

06.01.2020 - 11:24 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel fürGlaxoSmithKline von 1700 auf 1900 Pence angehoben und die Einstufung auf"Neutral" belassen. Die Aussichten für den europäischen Pharmasektor seien 2020sehr gut, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegendenBranchenstudie. Neue Medikamente und Daten zu in der Entwicklung befindlichenMitteln sollten die Gewinne weiter antreiben. Nachrichten rund um dieUS-Gesundheitsreform könnten zwar zu kurzfristigen Kursschwankungen führen, dieGewinnrisiken seien aber begrenzt. Roche, Novo Nordisk und Astrazeneca sind dieFavoriten des Analysten./mis/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2020 / 18:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2020 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.