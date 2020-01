dpa-AFX: JPMorgan hebt Ziel für Siemens Healthineers auf 36,80 Euro - UW

10.01.2020 - 10:32 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SiemensHealthineers vor Zahlen für das erste Geschäftsquartal von 35,80 auf 36,80 Euroangehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Unter dem Strichseien die Änderungen am Bewertungsmodell gering ausgefallen, schrieb AnalystDavid Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn den höherenSchätzungen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Sparten Imaging und AdvancedTherapies stehe eine fortgesetzte Schwäche im Bereich Diagnostics gegen./mis/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 22:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2020 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.