dpa-AFX: JPMorgan hebt Ziel für Talanx auf 50 Euro - 'Overweight'

24.12.2019 - 16:56 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Talanxvon 47 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Erhabe seine Modellannahmen überarbeitet, schrieb Analyst Edward Morris in eineram Dienstag vorliegenden Studie. Dabei seien unter anderem die angehobenenErwartungen an die Tochter Hannover Rück berücksichtigt worden./he/jslVeröffentlichung der Original-Studie: 24.12.2019 / 03:23 /GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.12.2019 / 03:29 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.