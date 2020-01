dpa-AFX: JPMorgan senkt Ziel für Covestro auf 50 Euro - 'Overweight'

09.01.2020 - 09:26 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel fürCovestro von 52 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight"belassen. Da die Preise vor allem bei Polycarbonat zuletzt stark gefallen sienund das operative Ergebnis laut Prognose im Schlussquartal niedriger ausfallendürfte, habe er seine Schätzungen für 2020 nochmal deutlich gekürzt, schriebAnalyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sprechejedoch auch einiges dafür, dass die Probleme im laufenden Jahr schrittweisezurückgehen könnten./kro/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 21:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2020 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.