dpa-AFX: JPMorgan senkt Ziel für ExxonMobil auf 76 Dollar - 'Neutral'

06.01.2020 - 20:07 | Quelle: dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel fürExxonMobil von 79 auf 76 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral"belassen. Analyst Phil Gresh kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie seineSchätzung für den Gewinn je Aktie (EPS) im vierten Quartal 2019. Für 2020 liegter mit seiner Prognose weiterhin unter 3 Dollar je Aktie. Dabei verwies er aufzyklischen Gegenwind für denn Ölkonzern./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 12:57/ GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2020 / 12:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.