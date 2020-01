dpa-AFX: JPMorgan senkt Ziel für Safran auf 150 Euro - 'Overweight'

09.01.2020 - 10:24 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safranvon 158 auf 150 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Erhabe seine Schätzungen mit Blick auf den Produktionsstopp der Boeing 737 Maxaktualisiert, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegendenStudie. Allerdings sei es schwierig, vorauszusagen, wie sich die Angelegenheitauf die Bilanz von Safran auswirken wird. Letztendlich bleibe der französischeTriebwerksbauer ein Konzern von Weltklasse./kro/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 23:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2020 / 23:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.