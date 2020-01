dpa-AFX: JPMorgan setzt Valeo auf 'Focus List' - 'Overweight'

07.01.2020 - 07:50 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Valeo auf seine "AnalystFocus List" aufgenommen. Die Einstufung für die Aktie beließ Analyst JoseAsumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf "Overweight" mit einemKursziel von 40 Euro. Als Argument führte er an dass die Margen desAutozulieferers im Jahr 2020 aufgrund neuer Wachstumsdynamik, vorteilhaftererRohstoffkosten, stärkerer operativer Hebel und nur zurückhaltender Investitionenweiter anziehen sollten./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 13:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2020 / 14:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.