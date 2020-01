dpa-AFX: Kepler Cheuvreux belässt Aareal Bank auf 'Reduce' - Ziel 23 Euro

14.01.2020 - 12:25 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat dieEinstufung für Aareal Bank auf "Reduce" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen.Der Immobilienfinanzierer baue in beschleunigtem Maße Risiken ab, hieß es ineiner am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz dadurch resultierender Belastungenim vierten Quartal 2019 habe die Bank die 2019er-Ziele bestätigt./ajx/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2020 / Uhrzeitin Studie nicht angegeben / GMErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben /Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.