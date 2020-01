dpa-AFX: Kepler Cheuvreux belässt Adidas auf 'Hold' - Ziel 290 Euro

17.01.2020 - 11:09 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat dieEinstufung für Adidas auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. DieKooperation mit der Sängerin Beyonce dürfte dem Sportartikelkonzern 2020 nochkeinen substanziellen Umsatzbeitrag liefern, sei aber wichtig für die Marke,hieß es in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 / Uhrzeitin Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datumin Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone inStudie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.