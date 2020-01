dpa-AFX: Kepler Cheuvreux belässt BMW auf 'Reduce' - Ziel 60 Euro

10.01.2020 - 12:37 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat dieEinstufung für BMW auf "Reduce" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. DieZiele des Autobauers für 2020 und 2021 sollten erreichbar sein, schrieb AnalystMichael Raab in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings lasteten Kostenund Veränderungen in der Modellpolitik auf den Margen im Automobilbereich. Vor2022 dürfte der Bereich von acht bis zehn Prozent nicht mehr erreicht werden./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2020 / Uhrzeit inStudie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.