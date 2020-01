dpa-AFX: Kepler Cheuvreux belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 28 Euro

23.01.2020 - 09:52 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat dieEinstufung für STMicroelectronics nach Zahlen für das vierte Quartal auf "Buy"mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Chiphersteller habe ein starkesZahlenwerk veröffentlicht, schrieben die Analysten in einer am Donnerstagvorliegenden Studie. Positiv sei auch der Ausblick auf das Auftaktquartal 2020./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2020 / Uhrzeit inStudie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum inStudie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studienicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.