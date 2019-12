dpa-AFX: Kepler Cheuvreux hebt Ziel für HHLA auf 28 Euro - 'Buy'

19.12.2019 - 12:07 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat dasKursziel für HHLA nach Quartalszahlen und dem Kapitalmarkttag desHafenbetreibers von 25 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy"belassen. Der Gewinn je Aktie dürfte im Zeitraum 2019 bis 2022 jährlich umdurchschnittliche 7 Prozent steigen, hieß es in einer am Donnerstag vorliegendenStudie. Die Aktie sei nach wie vor attraktiv bewertet./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2019 /Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe derOriginal-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nichtangegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben