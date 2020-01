dpa-AFX: Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Iberdrola auf 8,50 Euro - 'Hold'

09.01.2020 - 11:21 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat dasKursziel für Iberdrola von 6,20 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf"Hold" belassen. Die Aktie des Stromversorgers sei eines der besten Investments,um auf die Transformation in der Energie-Infrastruktur zu setzen, schriebAnalyst Jose Porta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den kommendenJahren sei ein durchschnittliches jährliches Wachstum der Spanier von 6 Prozent"ziemlich sicher"./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / Uhrzeit inStudie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.