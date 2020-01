dpa-AFX: Kepler Cheuvreux senkt BNP Paribas auf 'Hold' - Ziel 57,70 Euro

13.01.2020 - 12:34 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat BNP Paribasvon "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 56,60 auf 57,70 Euroangehoben. Die Papiere gehören laut einer am Montag vorliegenden Studie nunnicht mehr zu den Branchenfavoriten des Analysten Jacques-Henri Gaulard. DieKursentwicklung sei fantastisch gewesen, die Risiken im Zuge des Branchenwandelszu mehr Nachhaltigkeit seien aber nun vergleichsweise hoch. WeitereKostensenkungen dürften zudem schwierig werden./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / Uhrzeit inStudie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.