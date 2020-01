dpa-AFX: Kepler Cheuvreux senkt Ziel für BASF auf 64 Euro - 'Hold'

09.01.2020 - 11:12 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat dasKursziel für BASF von 66 auf 64 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold"belassen. Der Chemiekalienproduzent sei nicht immun gegen sinkende Preise fürsein Produktportfolio, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Donnerstagvorliegenden Studie. Einer fortdauernden Nachfrageschwäche stehe in einigenGeschäftsfeldern ein Überangebot gegenüber./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / Uhrzeitin Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.