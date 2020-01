dpa-AFX: Liberum hebt Ziel für GlaxoSmithKline auf 1930 Pence - 'Hold'

22.01.2020 - 14:46 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Liberum Capital hat das Kursziel fürGlaxoSmithKline von 1890 auf 1930 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold"belassen. Analyst Graham Doyle blickt in einer am Mittwoch vorliegendenBranchenstudie vorsichtig auf den Pharmasektor, der bereits 2019 recht gutgelaufen sei. Neben der aktuellen Bewertung vieler Aktien sei auch diebevorstehende US-Präsidentschaftswahl ein Grund dafür. So dürfte die US-Politiksich wieder stärker dem Thema Medikamentenpreise widmen. In diesem Umfeldbevorzugt der Experte mit Blick auf die großen europäischen Pharmakonzerne jenemit qualitativ hochwertigerem Wachstum: Novartis und AstraZeneca./mis/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2020 / /Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nichtangegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nichtangegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.