dpa-AFX: Morgan Stanley belässt Hugo Boss auf 'Equal-weight'

21.01.2020 - 09:28 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat dieEinstufung für Hugo Boss nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal auf"Equal-weight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Eckdaten seien etwasbesser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Elena Mariani in einer amDienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Dies sei angesichts mehrererenttäuschender Quartale aber ein ermutigendes Zeichen für den Modekonzern./edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 07:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.