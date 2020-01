dpa-AFX: Morgan Stanley belässt Rio Tinto auf 'Equal-weight'

17.01.2020 - 13:57 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat dieEinstufung für Rio Tinto auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 4300 Pencebelassen. Die Produktionskennziffern des Rohstoffkonzerns für das vierte Quartal2019 hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Alain Gabriel in eineram Freitag vorliegenden Studie. Die Ziele für 2020 implizierten eine leichteSenkung seiner Schätzungen./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 /00:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nichtangegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nichtangegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.