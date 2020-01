dpa-AFX: Morgan Stanley belässt Software AG auf 'Equal-weight'

20.01.2020 - 16:21 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat dieEinstufung für Software AG vor Quartalszahlen auf "Equal-weight" mit einemKursziel von 30 Euro belassen. Seine Schätzungen lägen im Großen und Ganzen imRahmen der Konsensannahmen, schrieb Analyst Adam Wood in einer am Montagvorliegenden Studie. Unklar sei noch der Ausblick des Software-Produzenten./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020/ 00:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.