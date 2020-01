dpa-AFX: Morgan Stanley belässt STMicro auf 'Overweight' - Ziel 28 Euro

14.01.2020 - 14:41 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat dieEinstufung für STMicroelectronics auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28Euro belassen. Die Bewertung von Halbleiteraktien sei anspruchsvoll geworden undstärker gestiegen als das Gewinnwachstum, schrieb Analyst Dominik Olszewski ineiner am Dienstag vorliegenden Studie. Er bleibe aber positiv gestimmt für denChipkonzern STMicro und den Branchenzulieferer ASML./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 11:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.