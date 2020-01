dpa-AFX: Morgan Stanley hebt Ziel für Lloyds auf 75 Pence - 'Overweight'

09.01.2020 - 14:26 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat dasKursziel für Lloyds von 72 auf 75 Pence angehoben und die Einstufung auf"Overweight" belassen. Angesichts des strukturellen Wachstums, angestrebterMarktanteilsgewinne und einer vorteilhaften Kapitalstruktur könnte dasVersicherungsgeschäft des Finanzkonzerns zu einem der profitabelstenWachstumsmotoren werden, schrieb Analyst Alvaro Serrano in einer am Donnerstagvorliegenden Studie./mis/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 04:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben