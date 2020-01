dpa-AFX: Morgan Stanley hebt Ziel für RWE auf 34,60 Euro - 'Overweight'

17.01.2020 - 13:56 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat dasKursziel für RWE von 32 auf 34,60 Euro angehoben und die Einstufung auf"Overweight" belassen. Die bestätigte Einigung auf Entschädigungszahlungen imRahmen des Kohleausstiegs habe die Risiken für die Papiere des Energieversorgersverringert, schrieb Analyst Robert Pulleyn in einer am Freitag vorliegendenStudie. Da die Zahlungen höher ausgefallen seien als erwartet, hebe er seinKursziel an./ssc/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 09:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.